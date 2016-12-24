Возглавлявший Молодежный кабинет министров Мордовии Виктор Гущин получил должность помощника Председателя Правительства РМ

Об этом в телеграм сообщил премьер-министр Мордовии Дмитрий Поздняков.

«Республика Мордовия активно работает над формированием квалифицированных кадров и созданием благоприятных условий для развития карьеры. Одним из примеров является формирование по Указу Главы Республики Мордовия Артёма Алексеевича Здунова в 2022 году Молодежного правительства Республики Мордовия.

Работа Молодежного правительства построена в формате наставничества и направлена на получение опыта и знаний, а также на погружение молодых ребят в деятельность Правительства Республики Мордовия. В его состав вошли молодые, амбициозные и талантливые люди, которые стремятся внести свой вклад в будущее региона. Возглавлял Молодежный кабмин Виктор Гущин.

В 2024 году Виктор начал работать в новой должности помощника Председателя Правительства Республики Мордовия на профессиональной основе, что еще раз подтверждает наличие возможностей для развития и самореализации молодых людей в нашем регионе».