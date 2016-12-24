Молодежный театр ТНБ приглашает на детский музыкальный спектакль «Кафе добра»

Кафе добра» – уникальный проект, созданный при участии детских психологов.

Говорят, что если быть чуть добрее, то мир станет лучше. А что, если команда дружных ребят решает сделать этот мир еще прекраснее и создает настоящее кафе добрых дел? Место, где официанты невзначай помогают своим посетителям в разных жизненных ситуациях. Но уникальность этого кафе в том, что оно для детей. «Ни один гость этого заведения не уйдет с плохим настроением» – вот основной девиз официантов.



Это трогательная история о дружбе и взаимовыручке, о том, что каждый из нас может ошибаться и находить истинные пути.

Главный герой Данил переехав из другого города мечтает помогать людям и работать официантом в Кафе добрых дел. Но как оказалось, стать частью команды не так просто. На пути героя встретятся сложные испытания, но справится со всеми трудностями ему поможет только доброе сердце.

Детский музыкальный спектакль «Кафе добра» - 26,29 января и 2,6,7 февраля в 15:00.

Саранск, ул. 50 лет Октября, 17Б.