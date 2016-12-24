В Мордовии воспитанники клуба «Юный спецназовец» встретились с чемпионом мира по боксу Айратом Хаматовым

В спортивном зале отдела специального назначения УФСИН по РМ воспитанники клуба «Юный спецназовец» встретились с известным боксером - чемпионом мира и национального первенства, обладателем серебряной медали чемпионата Европы , заслуженным мастером спорта СССР Айратом Хаматовым.

Эта встреча стала поводом вспомнить великую историю отечественного спорта, частью которой стали блистательные победы советских и российских боксеров.

В ходе встречи ребята с неподдельным интересом слушали рассказ о спортивной карьере чемпиона и смогли задать интересующие их вопросы.