В Мордовии воспитанники клуба «Юный спецназовец» встретились с чемпионом мира по боксу Айратом Хаматовым

Репортер

В спортивном зале  отдела специального назначения УФСИН по РМ воспитанники клуба «Юный спецназовец» встретились с  известным боксером - чемпионом мира и национального первенства, обладателем серебряной медали чемпионата Европы , заслуженным мастером спорта СССР Айратом Хаматовым.

Эта встреча стала поводом вспомнить великую историю отечественного спорта, частью которой стали блистательные победы советских и российских боксеров.

В ходе встречи ребята с неподдельным интересом слушали рассказ о спортивной карьере чемпиона и смогли задать интересующие их вопросы.

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