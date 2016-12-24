Делегация из Мордовии участвует во Всероссийском форуме «Малая Родина - Сила России»

«Шумбрат, Мордовия!»
В Саранске прошел гала-концерт лауреатов и победителей Республиканского фестиваля народного творчества
15-16 января на Международной выставке-форуме «Россия» проходит Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина - Сила России». Его главная задача - объединить муниципальное сообщество и повысить престиж муниципальной службы на основе единых ценностей служения обществу и государству.
Мероприятие проводится по инициативе Президента России Владимира Путина и собрало на одной площадке более 7,5 тысяч глав муниципалитетов страны. На форуме от Мордовии работает делегация, в состав которой вошли главы районов, главы администраций городских поселений и главы крупных сельских поселений.
Программа включает в себя панельные дискуссии, круглые столы, стратегические сессии с участием представителей отраслевых министерств и ведомств, бизнеса и некоммерческих организаций. Участники отмечают, что проведение форума имеет высокую государственную и социальную значимость, поскольку граждане страны живут в первую очередь в муниципалитетах, муниципальный уровень власти самый близкий к людям и от оперативности принятия решений на местах зависит качество жизни людей.
На форуме Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников отметил Мордовию среди лучших регионов в подготовке единых документов территориального планирования в электронном виде.
В рамках мероприятия дипломом конкурса «Лучшая муниципальная практика» награжден Рузаевский район. В муниципалитете созданы условия для изучения и популяризации национальной культуры и уникальных народных традиций среди населения, проживающего на территории республики. Открыт координационный центр гражданско-патриотического воспитания, который объединил деятельность государственных структур и некоммерческих организаций. В 2019 году центр получил поддержку Фонда президентских грантов на реализацию проекта «Интерактивный музей «Народная Память и Слава Рузаевки». Кроме того, с традициями, обычаями, семейной историей жителей - представителей различных национальностей, вероисповеданий – уже восемь лет знакомят участники программы фестиваля мордовского гостеприимства «Кургоня».
Также на форуме с докладом выступит Глава администрации Красносельцовского сельского поселения Наталья Лапаева. Она расскажет о благоустройстве поселка Совхоз Красное сельцо.
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В Саранске прошел гала-концерт лауреатов и победителей Республиканского фестиваля народного творчества
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