Делегация из Мордовии участвует во Всероссийском форуме «Малая Родина - Сила России»

15-16 января на Международной выставке-форуме «Россия» проходит Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина - Сила России». Его главная задача - объединить муниципальное сообщество и повысить престиж муниципальной службы на основе единых ценностей служения обществу и государству.

Мероприятие проводится по инициативе Президента России Владимира Путина и собрало на одной площадке более 7,5 тысяч глав муниципалитетов страны. На форуме от Мордовии работает делегация, в состав которой вошли главы районов, главы администраций городских поселений и главы крупных сельских поселений.

Программа включает в себя панельные дискуссии, круглые столы, стратегические сессии с участием представителей отраслевых министерств и ведомств, бизнеса и некоммерческих организаций. Участники отмечают, что проведение форума имеет высокую государственную и социальную значимость, поскольку граждане страны живут в первую очередь в муниципалитетах, муниципальный уровень власти самый близкий к людям и от оперативности принятия решений на местах зависит качество жизни людей.

На форуме Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников отметил Мордовию среди лучших регионов в подготовке единых документов территориального планирования в электронном виде.

В рамках мероприятия дипломом конкурса «Лучшая муниципальная практика» награжден Рузаевский район. В муниципалитете созданы условия для изучения и популяризации национальной культуры и уникальных народных традиций среди населения, проживающего на территории республики. Открыт координационный центр гражданско-патриотического воспитания, который объединил деятельность государственных структур и некоммерческих организаций. В 2019 году центр получил поддержку Фонда президентских грантов на реализацию проекта «Интерактивный музей «Народная Память и Слава Рузаевки». Кроме того, с традициями, обычаями, семейной историей жителей - представителей различных национальностей, вероисповеданий – уже восемь лет знакомят участники программы фестиваля мордовского гостеприимства «Кургоня».

Также на форуме с докладом выступит Глава администрации Красносельцовского сельского поселения Наталья Лапаева. Она расскажет о благоустройстве поселка Совхоз Красное сельцо.