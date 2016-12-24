В Мордовии на 16 января прогнозируют сильные порывы ветра и метель с гололедицей

Как сообщает МЧС по РМ, по данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 января 2024 года местами на территории республики ожидаются порывы ветра до 17 м/с и метель. На дорогах - снежные заносы, гололедица.