Проекты Мордовии выиграли в конкурсе Фонда президентских грантов более 24 млн рублей

Определены победители первого в 2024 году конкурса Фонда президентских грантов. Сумма поддержки, которую получат проекты Мордовии – более 24 млн рублей.

«Победа весомая, ведь на конкурс в Фонд поступило свыше 10 тысяч заявок. Важно, что наши проекты большей частью про помощь людям. Это и поддержка семей участников СВО, и социальные инициативы по продвижению семейных ценностей, работа с особенными детьми, привлечение молодежи к занятиям спортом и ответственному отношению к природе. Особо отмечу проект «Бережное рождение», получивший более 2,6 млн рублей на поддержку женщин с новорожденными и проект по оздоровлению пожилых людей Атяшевского района с грантом - полмиллиона рублей», - отметил Глава Мордовии Артём Здунов.

Всего в России гранты получат 1559 социально ориентированные некоммерческие организации на общую сумму 4 млрд 365 млн рублей.

«Призываю всех активнее участвовать в предстоящей заявочной кампании второго грантового конкурса Фонда президентских грантов - 2024, которая стартует 1 февраля!» - добавил Артём Здунов.

Грамотно оформить идеи помогут:

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