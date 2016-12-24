Министр культуры, национальной политики и архивного дела РМ Светлана Баулина вручила дочери участника СВО портрет отца

В музее Эрьзи на выставке «Израненная земля Донбасса» экспонируются картины московских художников Алексея Крюкова и Максима Фаюстова. Это не придуманные истории из жизни защитников Родины и простых граждан. Авторы неоднократно посещали зону боевых действий и лично знакомы с героями своих произведений. Один из них - военный врач из Мордовии Евгений Нестёркин.

Его на живописном полотне изобразил Максим Фаюстов. 13 января портрет «Мурзы» (такой позывной у нашего земляка) был передан в дар Ирине Нестёркиной - дочери медика.

По информации Минкульта РМ, позднее с картины Максима Фаюстова будет сделана копия, которая станет частью музейного собрания.