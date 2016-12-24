В Саранске проходит Съезд фермеров Мордовии

12 января на базе Аграрного института МГУ имени Н.П. Огарева состоялся первый Съезд фермеров республики. Участников этого важного мероприятия приветствовал Глава Мордовии Артём Здунов.

Руководитель республики подчеркнул: проведение съезда - правильное начинание, которое должно привести к сплочению и развитию фермерского движения в регионе. Ведь у фермерских хозяйств республики - огромный потенциал для развития. Как и крупные холдинги, они обеспечивают продовольственную безопасность страны.

Традиционными направлениями малых форм хозяйствования в республике являются производство картофеля и овощей открытого грунта. Из 264 тысяч тонн произведенного картофеля в 2023 году на долю КФХ и ЛПХ приходится 96%.

Если говорить о прошлогоднем рекорде по сбору зерна, то фермерские хозяйства внесли в общий результат десятую часть всего урожая.

Глава Мордовии отметил также важность животноводческого направления. С 2018 года в республике поголовье КРС в хозяйствах населения снижалось почти на 2 тысячи голов ежегодно. В прошлом году такое резкое сокращение удалось остановить. Минсельхозу совместно с университетом предстоит разобраться с этим и предложить пути решения проблемы.

В 2023 году на поддержку малых форм хозяйствования было направлено 250 млн. рублей - это в полтора раза больше, чем годом ранее. «Снижать этот темп ни в коем случае нельзя», - подчеркнул Артём Здунов.

Руководитель региона поставил перед участниками съезда задачу максимально продуктивно отработать, наметить основные направления развития фермерского движения.

В работе съезда приняла участие депутат Госдумы от Мордовии, заместитель председателя комитета ГД по аграрным вопросам, лидер Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина. Она рассказала о законопроектах, направленных на развитие фермерства, и пообещала всестороннюю поддержку - все предложения и инициативы фермеров Мордовии будут услышаны. «Вы - патриоты с большой буквы. Благодаря вам живет село», - подчеркнула Юлия Оглоблина.

Успешные предприниматели поделились опытом создания сельскохозяйственных потребкооперативов. В том числе о своей работе рассказали председатель кооператива «Лездамо» Петр Гришанин и глава КФХ, член кооператива «Союз-Агро» Борис Махров.

Министр сельского хозяйства и продовольствия РМ Антон Илюшкин пообещал, что Съезд фермеров Мордовии станет ежегодным.