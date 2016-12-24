В Саранске проходит Съезд фермеров Мордовии

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12 января на базе Аграрного института МГУ имени Н.П. Огарева состоялся первый Съезд фермеров республики. Участников этого важного мероприятия приветствовал Глава Мордовии Артём Здунов.
Руководитель республики подчеркнул: проведение съезда - правильное начинание, которое должно привести к сплочению и развитию фермерского движения в регионе. Ведь у фермерских хозяйств республики - огромный потенциал для развития. Как и крупные холдинги, они обеспечивают продовольственную безопасность страны.
Традиционными направлениями малых форм хозяйствования в республике являются производство картофеля и овощей открытого грунта. Из 264 тысяч тонн произведенного картофеля в 2023 году на долю КФХ и ЛПХ приходится 96%.
Если говорить о прошлогоднем рекорде по сбору зерна, то фермерские хозяйства внесли в общий результат десятую часть всего урожая.
Глава Мордовии отметил также важность животноводческого направления. С 2018 года в республике поголовье КРС в хозяйствах населения снижалось почти на 2 тысячи голов ежегодно. В прошлом году такое резкое сокращение удалось остановить. Минсельхозу совместно с университетом предстоит разобраться с этим и предложить пути решения проблемы.
В 2023 году на поддержку малых форм хозяйствования было направлено 250 млн. рублей - это в полтора раза больше, чем годом ранее. «Снижать этот темп ни в коем случае нельзя», - подчеркнул Артём Здунов.
Руководитель региона поставил перед участниками съезда задачу максимально продуктивно отработать, наметить основные направления развития фермерского движения.
В работе съезда приняла участие депутат Госдумы от Мордовии, заместитель председателя комитета ГД по аграрным вопросам, лидер Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина. Она рассказала о законопроектах, направленных на развитие фермерства, и пообещала всестороннюю поддержку - все предложения и инициативы фермеров Мордовии будут услышаны. «Вы - патриоты с большой буквы. Благодаря вам живет село», - подчеркнула Юлия Оглоблина.
Успешные предприниматели поделились опытом создания сельскохозяйственных потребкооперативов. В том числе о своей работе рассказали председатель кооператива «Лездамо» Петр Гришанин и глава КФХ, член кооператива «Союз-Агро» Борис Махров.
Министр сельского хозяйства и продовольствия РМ Антон Илюшкин пообещал, что Съезд фермеров Мордовии станет ежегодным.
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