В Мордовии усилиями прокуратуры за минувший год восстановлены права и интересы более 11 тысяч жителей республики

Уже более трех столетий прокуратура неизменно служит надежной опорой государства, олицетворяет закон и справедливость, защищает интересы граждан нашей страны. 12 января свой профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры России. В Саранске в этот день состоялась торжественное мероприятие, посвященное 302-й годовщине образования структуры. В нем принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.

Президент России Владимир Путин в своем видеообращении отметил, что на протяжении всей своей более чем трехвековой истории прокуроры убедительно подтверждали свою значимую, весомую роль, свое особое предназначение в служении закону и Отечеству. И современная прокуратура – это один из важнейших институтов государственной власти, вся деятельность которого традиционно связана с защитой прав и свобод граждан, обеспечением надзора за соблюдением федерального и регионального законодательства.

Работников прокуратуры поздравил также Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

«Прокуратурой республики во взаимодействии с руководством региона и органами правоохраны проделана большая работа по укреплению законности и правопорядка, защите прав граждан, интересов государства и общества. Вместе нам удалось добиться результатов», - подчеркнул прокурор Мордовии Сергей Лапин.

За минувший год были восстановлены интересы более 11 тысяч жителей республики. Почти двум тысячам работников после вмешательства прокуроров выплачена задолженность по заработной плате – это свыше 40 млн рублей. Более 700 инвалидов обеспечены техническими средствами реабилитации и столько же льготников – лекарственными препаратами. Более 100 сирот получили долгожданное жилье.

Активно защищались интересы предпринимателей. Предотвращено больше тысячи необоснованных проверок бизнеса. Государству возмещен ущерб в размере свыше 500 млн рублей от преступных посягательств, в том числе коррупционной направленности.

«Люди верят, что мы им поможем. И мы помогаем! - сказал Сергей Лапин. - Только знания и высокое чувство долга помогают нам решать непростые задачи. Решать без права на ошибку. Ведь за каждым нашим решением – огромная ответственность за судьбы людей».

Глава Мордовии подчеркнул: прокуратура олицетворяет силу справедливости и обеспечивает защиту конституционных устоев страны.

«Вместе мы ведем большую работу по обеспечению единства правового пространства, осуществляем надзор за неукоснительным соблюдением федерального законодательства, исключением коррупциогенных факторов при принятии законодательных актов и решений, - отметил Артём Здунов. - Традиционно важнейшее совместное направление – обеспечение законности и правопорядка при проведении общественно-политических событий. Мы уже начали подготовку к выборам Президента Российской Федерации».

Руководитель региона поблагодарил сотрудников прокуратуры за особый контроль и внимание к задачам специальной военной операции – прежде всего соблюдению прав военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, их семей.

Среди направлений, требующих пристального внимания сотрудников ведомства, Глава республики обозначил сферу трудовых и социальных отношений, надзор за ценообразованием на продукты питания и социально значимые товары, обеспечение жильем детей-сирот, надзор за соблюдением прав граждан на получение мер соцподдержки, пресечение нарушений в сфере ЖКХ и противодействие коррупции.

Было отмечено, что благодаря работе ведомства только в прошлом году погашена задолженность перед предпринимателями в размере 150 млн рублей. За последние три года просроченная задолженность перед бизнесом сокращена почти в 20 раз. «При поддержке прокуратуры нам важно продолжить работу по защите прав предпринимателей и созданию комфортного инвестиционного климата», - подчеркнул Артём Здунов.

Глава Мордовии поблагодарил прокуроров республики за профессионализм и принципиальный подход к делу и вручил государственные награды.

С профессиональным праздником сотрудников надзорного ведомства поздравили также Председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин, главный федеральный инспектор по РМ Анатолий Гулин, председатель Верховного Суда РМ Валерий Кияйкин и митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.