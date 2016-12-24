В Доме Республики обсудили развитие движения сельской молодежи

12 января Глава Мордовии Артём Здунов встретился с финалистом всероссийского конкурса молодых управленцев «Лидеры села» Валентиной Плотниковой. Конкурс нацелен на выявление перспективных управленцев и лидеров общественного мнения на селе, вовлечение их в развитие сельских территорий. Это одно из центральных мероприятий федеральной программы «Кадры для села».

На конкурс было подано более 14 тысяч заявок из 89 субъектов страны, в финал вышли 150 лучших участников. Они прошли через комплексную оценку управленческих и лидерских качеств, выполняли задания-симуляции реальных управленческих ситуаций. Победителями были признаны 50 участников. Мордовию на конкурсе представляла Валентина Плотникова.

«Мне бы хотелось, чтобы один из центров сельской молодежи России был именно в Мордовии. Благодаря таким звездочкам, как вы, это стало осуществимо, - обратился к финалистке Глава Мордовии Артём Здунов. – У вас большой опыт общественной работы с детьми, участниками СВО. Вы вносите значительный вклад в развитие молодежной политики Дубенского района, вас там хорошо знают».

Валентина Плотникова высказала несколько предложений, касающихся развития движения сельской молодежи в Мордовии. В частности, речь шла о проведении регионального конкурса «Лидеры села». Это позволит привлечь его участников и финалистов в деятельность регионального отделения Российского союза сельской молодежи на местах. Также есть планы по организации образовательных программ и тренингов для сельской молодежи, чтобы сделать основной упор на развитие профессиональных навыков и повышение уровня образования.

«Я люблю село, никуда не хочу уезжать! Я получила образование и вновь вернулась в родной Дубенский район. Буду развивать село», - сказала Валентина Плотникова. Она попросила включить ключевые мероприятия и проекты регионального отделения РССМ в планы работы региональных Минсельхоза и Госкомитета по делам молодежи, закрепить сотрудников ведомств для оказания содействия в их реализации.

Также на встрече обсудили создание Молодежного центра в Дубенском районе – это позволит более продуктивно организовать работу инициативных молодых людей.

Депутат Госдумы России, лидер Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина, которая приняла участие во встрече, отметила: у Мордовии есть хороший потенциал, чтобы увеличить количество заявок для участия в федеральных программах по всем направлениям, касающимся развития сельских территорий, и тем самым увеличить объем поддержки. Это можно сделать только при большей информированности.

Глава Мордовии поддержал это предложение – статистика по участию в программах и выигранным грантам должна существенно увеличиться, возможности у региона для этого есть.