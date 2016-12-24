В Саранске девушка и инспекторы ДПС спасли 83-летнюю женщину от гибели на морозе

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Как сообщает МВД по РМ, 10 января к экипажу ДПС в составе инспекторов Сергея Бабурчина и Дмитрия Поляева обратилась девушка, которая рассказала, что по пути следования по улице Победы она заметила пожилую женщину в одном халате и носках. Температура воздуха при этом составляла около - 20 градусов.
Автолюбительница остановилась и попыталась выяснить у старушки, как она оказалась на улице. Но та пояснить ничего не могла. В этот момент мимо проезжал экипаж ДПС, к которому и обратилась барышня. Инспекторы незамедлительно отвели пожилую женщину в патрульный автомобиль, после чего стали устанавливать сведения о ней.
После выяснения личности бабушки, стало известно, что ее уже разыскивали родственники. Как оказалось, 83-летняя женщина вышла вечером из дома, однако в силу своего возраста и проблем со здоровьем заблудилась. Инспекторы ДПС доставили ее к дочери.
Благодаря активной гражданской позиции и неравнодушию местной жительницы пожилая женщина осталась жива.
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