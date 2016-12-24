Мэр Саранска призвал автовладельцев не парковать на ночь машины вдоль дорог и на тротуарах, чтобы не мешать уборочной технике

О проводимой в столице Мордовии работе по устранению последствий снегопада градоначальник сообщил в телеграм.

«В ночную смену с 11 на 12 января, пока магистрали свободны от автомобильного трафика, 64 единицы спецтехники работали во всех районах города.

После вчерашней метели объем работ увеличился. Проведены работы по уборке улиц со снятием снежного наката, механическим прометанием тротуаров и обработкой противогололедными материалами.

Механизаторам и водителям в ночную смену необходимо выполнить максимум работ, чтобы утром горожанам было комфортно передвигаться. Поэтому убедительная просьба к автовладельцам не парковать на ночь машины вдоль дорог и на тротуарах.

Сегодня все муниципальные предприятия, управляющие компании работают в усиленном режиме. Задействовано 107 единиц техники и 1083 рабочих.

Механизированная уборка дорог сегодня производится: Александровское ш., пр. Ленина, ул. Васенко, ул. Коммунистическая, ул. Ботевградская, ул. Серова, ул. Лодыгина, ул. Титова, ул. Гагарина, ул. Полежаева, ул. Ст. Разина, ул. Б. Хмельницкого, ул. Терешковой, ул. Федосеенко, ул. Большевистская, ул. Л. Толстого, ул. Демократическая, ул. Рабочая, ул. Мордовская, ул. Мокшанская, ул. Советская, ул. Республиканская, ул. Красноармейская, ул. Кирова, ул. Косарева, пр. 70 лет Октября, ул. Волгоградская, ул. Севастопольская, ул. Короленко, ул. Т. Бибиной, ул. Гожувская, ул. Сущинского, ул. Лихачева, ул. Октябрьская, ул. Садовая, с. Макаровка, Аэропорт, ул. Красная, ул. Кочкуровская, мкрн. Юбилейный, 4-й микрорайон, ул. А. Невского, Ремзавод, рп. Луховка, с. Солдатское, д. Танеевка, д. Ивановка, с. Куликовка, Северо-Восточное ш., Посоп, ул. Коваленко, ул. Веселовского, пр. 60 лет Октября, Лямбирское ш., ул. Победы, ул. Н. Эркая, ул. А. Лусс, ул. Солнечная, ул. Семашко, ул. Есенина, ул. Пушкина, ул. Воинова, ул. Металлургов, пр. 50 лет Октября, ул. Энгельса, ул. Ульянова, ул. Попова, ул. Серадзская, ул. М. Расковой, ул. Комарова, ул. Гагарина, ул. Р. Люксембург, ул. Фурманова.

Уборка заездов: ул. Косарева, ул. Севастопольская, пр. 70 лет Октября, ул. волгоградская, ул. Красная.

Расширение проезжей части дорог: ул. Лодыгина, Александровское ш., ул. Ленина, ул. Пионерская, п. Пушкино, ул. Российская, с. Монастырское, д. Полянки, с. Зыково, частный сектор рп. Ялга, частный сектор п. Николаевка.

Погоду на выходные обещают преимущественно ясную, возможен небольшой снег. Задача на время «штиля» – убрать снежные валы, устранить колейность на участках улично-дорожной сети, оперативно отработать обращения жителей.

По вопросам, связанным с уборкой городских территорий, обращайтесь в ЕДДС по многоканальному телефону 24-07-07

По уборке снега на придомовых территориях обращайтесь в УК, или в службу «071» по телефону 071 (24-24-71 – с сотового)».