В Мордовии на федеральной трассе Р-178 с 18:00 временно ограничено движение грузовых автомобилей

ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород информирует, что 11 января с 18:00 (мск) на участке федеральной трассы Р-178 Саранск – Сурское - Ульяновск с 13-го по 93-й км в Республике Мордовия временно ограничено движение большегрузных автомобилей. В зоне прохождения трассы наблюдается сильная метель и боковой ветер. Видимость ограничена.

Ограничения введены для обеспечения безопасности и во избежание ДТП с тяжелыми последствиями. Ориентировочный срок их снятия - 12 января 6:00 (мск). Время может быть изменено в случае продолжения метели.

Водителям большегрузных автомобилей рекомендуется встать на площадках для отдыха, у придорожного сервиса или выбрать другой маршрут следования.

Дорожные службы, обслуживающие федеральные трассы Р-158, Р-178 и М-5 (подъезд к Саранску) в республике, работают в усиленном режиме. Уборку и обработку непрерывно ведут более 50 единиц спецтехники. За дорожной ситуацией следят четыре патруля.

Рекомендуем воздержаться от дальних поездок по загородным трассам в период снегопада, особенно в ночное время. Если поездка необходима, то предварительно изучите дорожную обстановку и подготовьтесь к ней: проверьте свой автомобиль на исправность, выровняйте давление в шинах, поддерживайте в бензобаке достаточный уровень топлива, имейте запас стеклоомывающей и тормозной жидкостей. Возьмите в дорогу воду, еду и теплые вещи на случай непредвиденной остановки.

Призываем водителей быть предельно внимательными при движении. Если непогода застала вас в пути, то снижайте скорость и увеличивайте дистанцию между автомобилями, не совершайте резких маневров, не рискуйте на обгонах. Учитывайте погодные и дорожные условия.

Телефон для связи с диспетчерской 8-800-505-76-52 (круглосуточно, звонок бесплатный). Дорожники готовы оперативно отреагировать на сообщения о нештатных ситуациях и оказать необходимую помощь водителям.