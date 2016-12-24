10 победителей конкурса «УМНИК» из Мордовии получат по 500 тысяч рублей на развитие своих проектов

Стали известны проекты — победители конкурса «УМНИК» Фонда содействия инновациям по итогам 2023 года. Среди добившихся успеха — 10 представителей Мордовии, которые получат по 500 тысяч рублей на проведение научно-исследовательских работ, испытаний, лабораторных исследований и других задач, необходимых для развития своих проектов.

Проекты молодых мордовских ученых связаны с разработками в области медицины, биотехнологий, цифровых и химических технологий. Например, работа магистранта факультета биотехнологии и биологии Анастасии Соловьевой направлена на разработку технологии выращивания спиртовых дрожжей с целью импортозамещения, а инженера кафедры фотоники института наукоемких технологий и новых материалов Александра Арискина — на создание источника лазерного излучения полуторамикронной области спектра для приложения дальнометрии.

Всего на региональный этап было подано 255 заявок по шести направлениям: «Цифровые технологии», «Медицина и технологии здоровьесбережения», «Новые материалы и химические технологии», «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии», «Биотехнологии», «Ресурсосберегающая энергетика». По итогам финальных экспертиз в Фонд содействия инновациям были направлены 25 проектов. 10 из них были одобрены и рекомендованы к финансированию.

Имена победителей от Мордовии:

1) Александр Арискин — разработка источника лазерного излучения полуторамикронной области спектра для приложений дальнометрии.

2) Алина Барашкина — разработка материалов для экспресс-очистки воды в полевых условиях.

3) Мария Данилова — разработка эффективного способа диагностики постгипоксических повреждений ДНК у новорожденных с применением нейронной сети на основе уникального комплекса биомаркеров для предотвращения развития цереброваскулярных заболеваний.

4) Алена Климова — разработка способа прогнозирования риска деминерализации эмали у пациентов, планирующих ортодонтическое лечение.

5) Константин Мадонов — разработка методики персонализированного применения PRP с целью улучшения заживления ран.

6) Артем Осипов — разработка блока автоматизированной клёпки.

7) Александр Пыресев — разработка усовершенствованной технологии возделывания амаранта с целью снижения гербитоксической нагрузки на культуру.

8) Анастасия Соловьева — разработка технологии выращивания спиртовых дрожжей на зерновом сырье.

9) Георгий Шигаров — разработка технологии применения левана и его производных для изготовления биокомпозиционных материалов.

10) Елена Яшина — разработка способов модификации кукурузного крахмала для повышения его устойчивости в кислой среде.

Через год грантополучатели должны будут представить результаты своей работы — выполнить НИР, подать заявку на регистрацию интеллектуальной деятельности, разработать дорожную карту проекта, бизнес-план и подать заявку на конкурс «Студенческий стартап».

«Республика Мордовия является одним из самых активных участников-регионов ПФО молодежного грантового конкурса «УМНИК» Фонда содействия инновациям. Я, как региональный представитель Фонда, со своей стороны всячески помогаю ребятам на всех этапах, от оформления заявок до сдачи отчетности. И мы рады представлять на федеральном конкурсе сильные, качественные заявки, которые получают высокий процент одобрения», — отметил региональный представитель Фонда содействия инновациям в РМ Сергей Пиняев.

Скоро откроется прием заявок на конкурс «УМНИК-2024». Участвовать в нем могут все желающие в возрасте от 18 до 30 лет, работающие над коммерчески ориентированными научно-техническими проектами. Подробную информацию можно будет узнать на сайте Фонда содействия инновациям или у регионального представителя.