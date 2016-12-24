В уборке Саранска от снега задействовано 77 единиц техники и более тысячи рабочих

Об этом в телеграм сообщил мэр столицы Мордовии Игорь Асабин.

«При усилении осадков и иных неблагоприятных погодных условиях выход техники и персонала в г.о. Саранск увеличивается.

Работа по уборке города проводится круглосуточно.

В общей сложности за ночь с 10 на 11 января 48 единиц техники произвели механическую уборку дорог по улицам: Васенко, Пролетарская, Коммунистическая, Советская, Гожувская, Севастопольская, пр. 70 лет Октября, Косарева, Лодыгина, пр. Ленина, пр. 60 лет Октября, Титова, Лодыгина, 44 квартал, Коваленко, Строительная, д. Танеевка, д. Грибоедово, с. Горяйновка.

220 тонн пескосоляной смеси использовано за сутки на городских улицах и тротуарах. На вывозе снега было задействовано 15 самосвалов, с улиц города убрано и перевезено на полигон 3634 кубометров снега.

Сегодня в сложных погодных условиях 1079 рабочих муниципальных предприятий и управляющих организаций продолжают уборку городских территорий.

77 единиц техники задействовано в уборке сегодня 11 января.

Особое внимание уделено уборке и противогололедной обработке тротуаров и остановочных площадок. Подъездные карманы к остановкам общественного транспорта убирают по следующим улицам: ул. Косарева, ул. Севастопольская, пр. 70 лет Октября, ул. Волгоградская, ул. Красная».