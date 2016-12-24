Житель Мордовии признан виновным в попытке устроить диверсию на железной дороге по заказу из Украины

Вступил в законную силу приговор в отношении 22-летнего уроженца и жителя Мордовии Вадима Филянкина, признанного Алатырским районным судом Чувашской Республики виновным в покушении на умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога.

В декабре 2022 года фигурант с двумя знакомыми из числа жителей Ардатовского района при попытке поджога батарейных шкафов и тяговой подстанции на железнодорожном перегоне между станциями Ялга - Саранск Куйбышевской железной дороги был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия во взаимодействии с оперативниками УФСБ и МВД России по Чувашии.

У злоумышленников были изъяты канистры с бензином, горелки и другие предметы. В ходе следствия было установлено, что молодые люди через один из мессенджеров общались с неизвестными лицами из Украины, которые за вознаграждение предложили им повредить объекты на железнодорожном транспорте. Преступный умысел не был доведен до конца диверсантами по независящим от них причинам.

Суд приговорил обвиняемого к 2 годам колонии-поселения.