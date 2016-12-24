Бывший начальник отдела ЗАО «Плайтерра» отправится в колонию за «откаты» на 8 миллионов рублей

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В Мордовии суд вынес приговор бывшему начальнику отдела материально-технического снабжения ЗАО «Плайтерра». Мужчина обвинялся в коммерческом подкупе.
По данным следствия, в период с июня 2017 года по январь 2023 года фигурант получил от представителей 5 коммерческих организаций в качестве коммерческого подкупа более 8 миллионов рублей. Деньги передавались начальнику отдела за лоббирование интересов этих организаций, обеспечение ежегодной пролонгации договоров поставок, бесперебойной приемки и оплаты поставляемой продукции.
Преступная деятельность ушлого товарища была пресечена сотрудниками УЭБиПК МВД по РМ. В ходе следствия и судебного разбирательства свою вину он полностью признал.
По информации Следственного комитета по РМ, суд назначил виновному наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 5,5 млн рублей.
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