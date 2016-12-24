Российское общество «Знание» стало партнером курса «Россия — мои горизонты» для школьников и студентов

Каждый четверг в школах и колледжах по всей стране проходят занятия в рамках курса «Россия — мои горизонты», который реализуется на базе проекта «Билет в будущее». Общество «Знание» присоединилось в качестве партнера курса и помогает в создании видеоконтента для занятий. Оператором проекта является Фонд Гуманитарных Проектов.

Профориентационный курс занятий «Россия — мои горизонты» – инициатива Министерства просвещения Российской Федерации. Он создан для знакомства школьников и студентов с выдающимися достижениями России в отраслях промышленности, цифровых технологиях, инженерном деле, государственном управлении и общественной безопасности, медицине и здравоохранении, социальном развитии, туризме и креативных индустриях через современные форматы и инструменты.

Курс в школах стартовал в сентябре, а с конца ноября в занятия интегрируют просветительский видеоконтент, созданный Российским обществом «Знание». В формате видеороликов и интерактивных сессий учеников знакомят с разнообразными профессиями, перспективами и возможностями кадрового роста в конкретных отраслях, а также с тем, как эти профессии и связанные с ними достижения нашей страны представлены на Международной выставке-форуме “Россия”.

В качестве рассказчиков и наставников в роликах участвуют учителя: преподаватель ГБОУ школа № 854 Департамента образования и науки города Москвы, лектор Российского общества «Знание», амбассадор цифрового образования VK, финалист программы «Классная тема» на телеканале «Россия» Александр Оджо и учитель химии МАОУ «Школа информационных технологий №26» Липецка, финалист программы «Классная тема» на телеканале «Россия» Екатерина Сигарева. В роли слушателей выступают актеры, блогеры и другие медийные лица. В видеороликах уже снялись актриса Маргарита Дьяченкова, певец, актер и телеведущий Артем Шалимов и российская телеведущая телеканала СТС Kids и модель Анастасия Князева.

Также Российское общество «Знание» готовит для занятий еще один формат роликов, которые построены по принципу «было/стало/будет». Так ребята знакомятся с главными вехами развития важнейших отраслей экономики страны, узнают о текущем положении дел и перспективах в этих сферах. Например, в видеоматериалах о развитии энергетической отрасли ученикам в понятной и доступной форме рассказывают, почему Россия опередила весь мир на десятилетия в развитии ядерных реакторов на быстрых нейтронах и как наши ученые создают солнечные батареи. Видеоконтент разработан в нескольких вариантах, для разных возрастных групп: для учащихся 6-8 класс и 8-11 классов.

14 декабря прошло занятие «Россия мощная (энергетика): узнаю о профессиях и достижениях в сфере топливно-энергетического комплекса», а 21 декабря — занятие-рефлексия «Моя страна — мои достижения — моё будущее». Следующее занятие в рамках курса «Россия – мои горизонты» в школах по всей стране пройдет 11 января 2024 года. Школьники узнают о профессиях и достижениях агропромышленного комплекса страны. С расписанием ближайших занятий, их темами и видеоконтентом можно ознакомиться на сайте.