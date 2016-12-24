В День образования Мордовской автономии в Доме Республики вручили высокие государственные награды

10 января в Доме Республики состоялась торжественная церемония вручения государственных наград, приуроченная к Дню образования Мордовской автономии.

94 года назад произошло одно из самых заметных событий в истории республики – принято постановление об образовании Мордовской автономной области. Это важная веха национального развития положила начало процессу оформления государственности мордовского народа как неотъемлемой части великой России, помогла сохранить национальные традиции и самобытную культуру нашего края.

«Мордовия всегда была и остается частью великой России. Мы гордимся нашим Отечеством, но мыслями и сердцем всегда обращаемся к малой родине, - сказал Председатель Государственного Собрания РМ Владимир Чибиркин. - Республика прошла нелегкий путь экономического и культурного подъема. Сегодня мы можем гордиться успехами наших земляков в промышленности, науке, культуре, медицине, образовании, спорте и других сферах. Это результат большого труда и командной работы нескольких поколений. Пусть сегодняшняя дата послужит началом нового этапа на пути к успехам!»

Особые слова благодарности за всестороннюю поддержку Мордовии прозвучали в адрес Президента страны и федеральных органов власти. Было отмечено, что в условиях борьбы за суверенитет России многие уроженцы Мордовии участвуют в специальной военной операции, они - наша надежная защита!

Первая государственная награда – орден «Родительская слава» - в Год семьи, объявленный Президентом России, была вручена семье Барановских из Большеберезниковского района. У Павла Леонтьевича и Елены Анатольевны десять детей и восемь внуков!

Полным кавалером ордена Славы Республики Мордовия стал генеральный директор АО «Орбита» Александр Гармашов. «Спасибо за высокую оценку моего труда, - сказал он. - Благодарю всех работников завода – если бы не ваш самоотверженный труд, не было бы этой награды».

Лауреатами новой республиканской награды – премии Главы Республики Мордовия «Национальное достояние» - стали представители общественных, патриотических и просветительских организаций. Каждый из них внес вклад в сохранение традиционных ценностей, воспитание молодежи, развитие этнокультурного и языкового многообразия региона.

Один из лауреатов премии – председатель Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа Юрий Мишанин. «Все, кто занимается этнокультурной деятельностью, - команда нашей республики. И это наша общая награда. Особенно приятно получить ее в День рождения Мордовии. Пусть всегда процветает наша любимая республика и Россия», - сказал он.

Участников торжественной церемонии поздравил также сенатор Российской Федерации Петр Тултаев.

«Именно в период основания Мордовской автономии закладывалась важная и нужная идеология дружбы народов, основы единства российской нации, - отметил он. - Сегодня у Мордовии очень много планов, мы видим ее уверенное развитие! За это большое спасибо руководству республики и всем землякам, которые ежедневно добросовестно выполняют свою работу. Это и есть залог общего успеха!»