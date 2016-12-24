Президент России отметил труд троих жителей Мордовии

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Распоряжением Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Президента Российской Федерации награждена глава Ичалковского района Дмитриева Валентина Григорьевна.
Благодарность Президента Российской Федерации объявлена:
- главному менеджеру агентской группы универсального офиса «Саранский» филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Республике Мордовия Кузнецовой Наталье Ивановне;
- начальнику производства – главному технологу филиала «Спиртовой завод «Вл. Марьяновский» ООО «Спиртовой завод «Кемлянский» Трошиной Ирине Николаевне.
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