Президент России отметил труд троих жителей Мордовии

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Распоряжением Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Президента Российской Федерации награждена глава Ичалковского района Дмитриева Валентина Григорьевна.

Благодарность Президента Российской Федерации объявлена:

- главному менеджеру агентской группы универсального офиса «Саранский» филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Республике Мордовия Кузнецовой Наталье Ивановне;

- начальнику производства – главному технологу филиала «Спиртовой завод «Вл. Марьяновский» ООО «Спиртовой завод «Кемлянский» Трошиной Ирине Николаевне.

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