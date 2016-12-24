В Мордовии будут судить мошенницу, снимавшую «порчу» с пенсионерок вместе с золотом

По информации МВД по РМ, в республике завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней матери пятерых детей, обвиняемой в мошенничестве.

2 ноября прошлого года в полицию обратилась 72-летняя жительница райцентра Атюрьево, которая сообщила о хищении у нее золотых украшений и денежных средств на общую сумму около 130 тысяч рублей.

По словам потерпевшей, еще в августе к ней домой пришла неизвестная девушка неславянской внешности, которая попросила о помощи в связи с материальными трудностями. Пенсионерка сжалилась и отдала ей 100 рублей, после чего начался знакомый мошеннический спектакль - незнакомка заявила, что видит на пожилой женщине порчу.

Понятное дело, порчу можно было снять. Гостья запросила за проведение магического обряда 15 тысяч рублей. Когда жительница райцентра принесла наличность, злоумышленница попросила также показать ей ювелирные украшения - дескать, на них также может лежать проклятье.

Пенсионерка безропотно передала мошеннице несколько колец и цепочку, после чего мнимая ведунья стала проводить «ритуал очищения». Девушка зажгла свечи, бумагу и начала прикасаться к телу пенсионерки яйцом, якобы «выкатывая порчу». Затем аферистка забрала деньги и ювелирные изделия, пообещав вернуть украшения после проведения над ними дополнительного обряда.

Через нескольких дней эта особа вновь заявилась к «подопечной» и поинтересовалась ее самочувствием. В ходе беседы она спросила, не осталось ли у женщины еще каких-либо ювелирных изделий. Пенсионерка принесла ей пару сережек, кулон и печатку. Тут же последовал знакомый ритуал «магической фильтрации» от напастей, после которого девушка покинула жилище с новой золотой добычей.

В течение трех месяцев пожилая женщина ждала возврата ювелирных украшений, после чего обратилась в полицию. В результате проводимых мероприятий полицейские задержали 28-летнюю аферистку по месту жительства в Рязанской области, она сразу же выдала все похищенное имущество.

Как отмечается, девушка является матерью пяти несовершеннолетних детей. В 2021 году она уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления в отношении жительницы Атюрьевского района. Свою вину она признала полностью. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.