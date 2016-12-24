В Мордовии суд оштрафовал вороватого продавца за присвоение денег владельца торговой точки

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В Чамзинском районе 19-летний житель села Апраксино выслушал приговор суда за присвоение денег владельца торговой точки.
В ходе дознания было установлено, что с января по май прошлого года парень весьма прибыльно потрудился продавцом-консультантом в магазине хозтоваров. Некоторым покупателям он попросту не пробивал чеки за приобретенный товар, а полученные от них деньги забирал себе.
Недостача в сумме 300 тысяч рублей была выявлена в ходе проведенной инвентаризации. Как отмечается в информации МВД по РМ, нанесенный финансовый ущерб вороватый продавец возместил, а по приговору суда ему придется выплатить еще и 180 тысяч рублей штрафа.
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В Саранске прошел гала-концерт лауреатов и победителей Республиканского фестиваля народного творчества
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