Этно-арт-театр VARMA представит на сцене в Саранске fashion-повествование

27 января в столице Мордовии на сцене РДК состоится премьера. Этно-арт-театр VARMA представит костюмированное повествование «ОД ВАРМА» (мокш. «НОВЫЙ ВЕТЕР»).



По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, сценическое действо будет разделено на три части. В первой артисты представят тайну рождения человека. Вторая охарактеризует основные этапы формирования личности. В третьей части будет показан сверхчеловек в современных, порой противоречивых реалиях.



Проект реализуется Мордовским региональным отделением «Ассамблея народов России» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив



Вся информация доступна на сайте https://vk.cc/ctN7i9

Вход по пригласительным билетам.

Тел. +7 909 326 7740