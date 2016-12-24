Этно-арт-театр VARMA представит на сцене в Саранске fashion-повествование

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27 января в столице Мордовии на сцене РДК состоится премьера. Этно-арт-театр VARMA представит костюмированное повествование «ОД ВАРМА» (мокш. «НОВЫЙ ВЕТЕР»).
По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, сценическое действо будет разделено на три части. В первой артисты представят тайну рождения человека. Вторая охарактеризует основные этапы формирования личности. В третьей части будет показан сверхчеловек в современных, порой противоречивых реалиях.
Проект реализуется Мордовским региональным отделением «Ассамблея народов России» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив
Вся информация доступна на сайте https://vk.cc/ctN7i9
Вход по пригласительным билетам.
Тел. +7 909 326 7740
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