В Мордовии за новогодние каникулы сотрудники Госавтоинспекции задержали 76 водителей в нетрезвом состоянии

С 30 декабря по 8 января на территории республики сотрудники Госавтоинспекции проводили комплекс мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий. В выходные и праздничные дни контроль за соблюдением ПДД участниками дорожного движения был усилен проведением массовых проверок в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Безопасный регион» и «Нетрезвый водитель».

Рейдовые мероприятия проводились как в Саранске, так и во всех районах республики. Сотрудники ГИБДД несли службу в местах концентрации ДТП, массового скопления граждан, а также на участках автодорог, где чаще всего можно встретить нарушителей.

За 10 дней проведения рейдовых проверок было зафиксировано около 1500 нарушений ПДД. За выезд на полосу встречного движения составлено более 40 материалов, за не предоставление преимущества в движении пешеходам привлечены к ответственности 44 водителя. В отношении пешеходов, нарушивших ПДД, составлено 38 материалов. Выявлено более 100 нарушителей, которые управляли транспортными средствами с техническими неисправностями.

Отдельное внимание сотрудники Госавтоинспекции уделяли выявлению нетрезвых нарушителей. За 10 дней проведения оперативно-профилактических мероприятий задержано 76 водителей в нетрезвом состоянии, из которых 5 совершили данное нарушение повторно.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения каждому из водителей грозит наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. В том случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, то наступает уголовная ответственность по ст. 264 прим.1 УК РФ.