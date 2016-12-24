Мордовия предоставила подписи в поддержку кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина

8 января еще 13 регионов России предоставили подписи граждан в поддержку кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина. Это Мордовия, Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, Чувашия, Удмуртия, а также Кировская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области и Пермский край. В нашей республике с 23 декабря работали 5 пикетов в Рузаевке и Саранске.

На сегодняшний день подписи предоставили 58 регионов России. Их сбор, подсчет и проверка продолжатся до конца января. Над этим работают волонтеры и юристы избирательного штаба. Всего Владимиру Путину необходимо предоставить в ЦИК не меньше 300 тысяч подписей. Как сообщает его сайт кандидата в Президенты РФ, сейчас в регионах собрано больше 1 миллион 300 тысяч подписей: clck.ru/37Zasp

Также напомним, что 5 января Центризбирком зарегистрировал первых кандидатов для участия в президентских выборах – Леонида Слуцкого и Владислава Даванкова. А 9 января зарегистрирован третий кандидат – Николай Харитонов.