Глава Мордовии провел заседание Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям

28 декабря в Доме Республики состоялось заседание Совета при Главе Мордовии по межнациональным и межконфессиональным отношениям. Участники подвели итоги работы в уходящем году по этому важнейшему направлению, а также наметили планы на предстоящий период.

Как подчеркнул Артём Здунов, межнациональные и межконфессиональные отношения находятся в одном ряду со стратегическими вопросами национальной безопасности.

«Наша страна многонациональная, гражданское самосознание стоит у нас в приоритете, - сказал Глава Мордовии. - Значимость этой работы не раз подчеркивал Президент России Владимир Владимирович Путин. На фоне международных процессов, которые происходят в мире, стабильность и безопасность зависят от нашего собственного отношения к этим вопросам. Мы сможем устоять в вихре событий, только опираясь на общечеловеческие и духовные ценности».

Руководитель региона подчеркнул, что отсутствие открытых конфликтов между представителями разных национальностей и конфессий не означает, что в республике нет факторов, способствующих потенциальному росту межнационального напряжения. В этой связи повышенное внимание необходимо уделять укреплению патриотического духа в обществе, работать в общероссийской повестке, предотвращать распространение радикальной идеологии и экстремистских идей в молодежной среде.

«Важной задачей является создание целостного поликультурного пространства. Это относится к гражданам, которые переселяются в наш регион навсегда или на длительный срок, их необходимо интегрировать в культурную политику нашего региона, окружить их вниманием», - подчеркнул Артём Здунов.

Министр образования РМ Елена Солдатова рассказала о социальной и культурной адаптации детей иностранных граждан в школах и учреждениях СПО – в республике действует целый комплекс мер, направленных на социализацию таких детей. Главный принцип работы – недопустимость дискриминации в любых ее формах. Вместе с тем проведенное исследование в школьной среде республики показало, что дети позитивно оценивают отношения между всеми представленными в регионе национальностями и религиями.

О том, как выстроена работа по адаптации иностранных студентов в вузах республики, рассказали ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко и ректор МГПУ им. М.Е. Евсевьева Марина Антонова. Погружение иностранных студентов в российскую культуру и традиции - важнейший элемент этой деятельности.

В МГУ работают центры индийской и китайской культур, организуются спортивные и культурные мероприятия, регулярно проводятся дни национального костюма. Отдельное внимание уделяется экономической составляющей – это помогает иностранным студентам трудоустраиваться и оседать в нашей республике. Педагогический университет оказывает также психологическое и правовое сопровождение студентов.

Глава Мордовии подчеркнул: важно заинтересовывать иностранных граждан, тогда будет достигаться нужный эффект.

Сейчас в республике живут и работают более трех тысяч иностранцев. Министр социальной защиты, труда и занятости населения РМ Игорь Князьков доложил о мерах, которые действуют в Мордовии по регулированию численности привлекаемых иностранных работников.

На важности консолидации институтов гражданского общества подробно остановились председатель Межрегиональной общественной организации мордовского народа Юрий Мишанин и председатель региональной национально-культурной автономии татар «Якташлар» Руслан Мухаев.

Было отмечено: событием, по-настоящему продемонстрировавшим единение российского народа, стала выставка «Россия» на ВДНХ в Москве. День Республики Мордовия объединил людей с мордовскими корнями со всей страны. Ключевым мероприятием предстоящего года в сфере национальной политики станет восьмой съезд Межрегиональной общественной организации мордовского народа. Его главная цель – объединить земляков и регионы с компактным проживанием мордвы.

Артём Здунов поддержал это: «Мы должны консолидировать вокруг нашей республики всех, кто имеет мордовские корни, отождествляет себя с Мордовией, с историей и культурой мордовского народа».

«Важным умением жителей нашей страны всегда была способность «держать строй». Чувство плеча дает нам возможность двигаться в правильном направлении. Многие уже поняли, что победить нашу страну на поле боя нельзя, нельзя этого сделать и на экономической стезе, и идеологически», - сказал Руслан Мухаев.

Глава республики заострил внимание на том, что главным политическим событием предстоящего года станут выборы Президента России: важно показать нашу силу и единство. «Все мы должны понимать, что каждому из нас нужно принять участие в этом важном событии, сделать свой выбор – показать, что нам не безразлична наша страна и ее будущее», - подытожил Артём Здунов.

В завершение заседания Глава Мордовии поздравил всех его участников с наступающим Новым годом и пожелал мира, благополучия и побед.