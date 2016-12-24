В Мордовии за два года спасли от изъятия госимущество на общую сумму более 2 млрд. рублей

28 декабря в Доме Республики состоялась торжественная церемония вручения наград, посвященная дню основания системы управления государственным имуществом. Работников этой сферы поздравил Глава Мордовии Артём Здунов.

С тех пор, как 26 декабря 1837 года император Николай I подписал указ об учреждении Министерства государственных имуществ Российской империи, задачи ведомства остаются неизменными – это охрана богатств государства и их эффективное использование.

«Сегодня мы успешно работаем над укреплением материальной базы нашей экономики, повышением качества управления имуществом и ростом доходов государственного бюджета», - подчеркнул Артём Здунов.

В Мордовии за последние годы проведена колоссальная работа в сфере земельных и имущественных отношений. Наведен порядок, которого не было много лет. Проинвентаризировано более 80 тысяч объектов недвижимости. В предстоящем году стоит задача вовлечь в налоговый оборот еще не менее 40 тысяч объектов.

Идет работа и по государственной кадастровой оценке - по некоторым категориям объектов она не проводилась более 10 лет. Так как произошел объективный рост кадастровой стоимости, то должны вырасти и налоговые платежи.

В этом году подписано соглашение с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом. Это позволит повысить эффективность работы, увеличит полноту и достоверность сведений о земельно-имущественном комплексе.

В рамках федерального проекта «Национальная система пространственных данных» к 2030 году планируется создать цифровую платформу, которая будет включать в себя сведения об объектах недвижимости, земельных участках, зарегистрированных правах.

Министерством земельных и имущественных отношений республики очень многое сделано в рамках исполнения соответствующих поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина. Так, в этом году плановый показатель по внесению сведений о границах населенных пунктов в ЕГРН перевыполнен в два раза.

Проведена большая работа по освобождению государственного имущества от залогов. За два года спасено от изъятия госимущество на общую сумму более 2 млрд. рублей, снято обременение с крупных, социально значимых для республики объектов недвижимости.

«Я постоянно докладываю об этой работе Президенту Владимиру Владимировичу Путину. Потому что это важно и для государства, и для бизнеса», - подчеркнул Артём Здунов.

Глава республики поблагодарил работников системы управления госимуществом за слаженное взаимодействие: «Спасибо, что стоите на страже интересов государства и бизнеса. Благодаря этому нам удается выполнять задачи, поставленные нашим Президентом».