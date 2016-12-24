В Саранске назвали победительницу конкурса «Татар кызы Мордовия – 2023»

В столице республики 26 декабря прошел финал Республиканского конкурса «Татар кызы Мордовия – 2023».

Состязание красоты, таланта и национальной самобытности по традиции состояло из нескольких этапов - кулинарного, интеллектуального, а также конкурса рукоделия - участницы шили постельное белье и делали окопные свечи для участников специальной военной операции.

В финал прошли 7 девушек: Гюзяль Кутуева (село Акчеево Ельниковского района), Ралина Насырова (Саранск), Регина Сайфетдинова (село Аксеново Лямбирского района), Радмила Тимкаева (Лямбирь), Эльвина Бикмурзина (Пензенская область), Залина Сафина (Ульяновская область), и Юлия Фатхуллина (Ульяновская область).

«Конкурс стал уже традиционным и вошел в событийный календарь Республики Мордовия. Подобные мероприятия показывают красоту и многогранность культуры», - отметил в приветственном слове Руководитель Администрации Главы РМ и Правительства РМ Булат Хайрутдинов.

В финале конкурсантки презентовали себя на родном языке, выступили с творческими номерами. Каждая из них постаралась показать свою сильную сторону.

Жюри под председательством Министра культуры, национальной политики и архивного дела РМ Светланы Баулиной определило победительницу конкурса - 19-летнюю Гюзяль Кутуеву, студентку филологического факультета МГПУ им. М.Е. Евсевьева. Ей вручили сертификат на 50 000 рублей.

Второе место заняла Ралина Насырова из Саранска, третье – Юлия Фатхуллина из Ульяновской области.

Все финалистки получили в подарок путешествие в составе международной экспедиции «Волга - река мира». Круиз пройдет в июне по маршруту Саратов - Волгоград - Астрахань.