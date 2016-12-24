В Мордовию прибыл директор ФСИН России Аркадий Гостев

25 декабря в Мордовию с рабочей поездкой прибыл директор ФСИН России генерал внутренней службы Российской Федерации Аркадий Гостев.



В сопровождении Главы республики Артёма Здунова и депутата Госдумы от Мордовии Василия Пискарева он посетил ряд исправительных учреждений республики, а также встретился с руководством и личным составом УФСИН России по РМ.



В Мордовии при поддержке Агентства стратегических инициатив реализуется проект по трудоустройству осужденных. Он предусматривает обучение осужденных, затем прохождение независимой оценки полученной квалификации и последующее трудоустройство к конкретному работодателю.

Как отметила региональный сервисный уполномоченный Елена Семелева, в проекте уже приняли участие около 120 осужденных. В рамках проекта предусмотрено освоение нескольких специальностей - каменщик, штукатур и сварщик. В настоящее время работают два экзаменационных центра, в дальнейшем планируется открытие экзаменационного центра по швейному делу.



Аркадий Гостев посетил ИК-10, где проводился квалификационный экзамен по сварке. Как рассказал один из осужденных, Алексей Рубцов, он готовится к освобождению, прошел обучение и уже получил предложение о трудоустройстве на завод «ВКМ-Сталь» в Саранске. «Зарплата хорошая, поэтому планирую остаться в Мордовии, хотя я сам из Ярославля», - сказал он. На экзамене присутствовали представители заводов «ВКМ-Сталь» и «Рузхиммаш».



В ИК-2 состоялся демонстрационный экзамен по швейному мастерству. Дина Федорова из Саратовской области тоже скоро выйдет на свободу. И она уже получила предложение от саранского работодателя - студии пошива. «Мне нравится профессия швеи, хочу быть хорошим специалистом, - сказала она. - После освобождения планирую переехать в Саранск вместе с семьей».



Аркадий Гостев, Артём Здунов и врио начальника УФСИН по РМ Павел Ломакин пообщались с осужденными и с обучающим персоналом. Директор ФСИН России отметил важность реализуемого в Мордовии проекта - он помогает людям почувствовать свою востребованность и готовит их к нормальной жизни.



Глава Мордовии Артём Здунов подчеркнул, что проект по трудоустройству заключенных - это часть большой программной работы, которая проводится в республике по улучшению демографических показателей, привлечению в регион трудовых ресурсов, укреплению кадрового потенциала производственного комплекса.

«В Мордовии предоставляются уникальные условия для находящихся в местах лишения свободы и вставших на путь исправления - можно получить профессию, хорошую работу, начать новую жизнь. Сегодня мы слышали от людей об их желании переехать в Мордовию, перевезти семьи, строить свое будущее в нашей республике. Приветствуем такие намерения, обязательно поддержим тех, кто готов честно трудиться на благо нашей республики и страны», - отметил руководитель республики.



Кроме того, в ИК-2 гости посетили экспериментальный швейный участок, выставочный зал с образцами швейных изделий, а также Дом ребенка - детям привезли подарки к Новому году.



В Доме ребенка находятся дети осужденных матерей, отбывающих наказание в данной колонии, в возрасте до трех лет. Сейчас здесь 16 малышей. Кроме того, в Доме ребенка организовано совместное проживание матерей с детьми в специально оборудованных комнатах со всеми удобствами.



В исправительной колонии №5 гости осмотрели введенный в эксплуатацию после капитального ремонта цех по производству мебели. Здесь планируется выпускать офисную мебель и школьную мебель на металлическом каркасе.