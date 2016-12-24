В Доме Республики обсудили вопросы обеспечения безопасности в период январских праздников

22 декабря в Доме Республики под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова состоялось совместное заседание региональной Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в РМ. Один из основных вопросов повестки дня касался общественной безопасности и готовности сил и средств к противодействию террористическим угрозам в новогодние и рождественские праздники.



Глава Мордовии поставил задачу принять все необходимые меры по обеспечению комплексной безопасности жителей республики, чтобы праздничные дни прошли спокойно, без происшествий. «Самое пристальное внимание следует уделить вопросам обеспечения безопасности людей в местах проведения праздничных мероприятий», - подчеркнул Артём Здунов.



О проводимой работе доложили министр внутренних дел по РМ Юрий Поляков и начальник Управления Росгвардии по РМ Андрей Каринкин. Сотрудники силовых ведомств в ближайшие дни перейдут на усиленный режим несения службы.



Также на заседании комиссии обсудили обеспечение безопасности в период подготовки и проведения главного общественно-политического события следующего года – выборов Президента РФ.

«Уверен, они станут общим вкладом в укрепление суверенитета, безопасности нашей страны, еще больше консолидируют наше общество, - сказал Глава Мордовии. - Наша задача – провести выборную кампанию на территории республики на высочайшем организационном уровне, обеспечить безопасность в местах проведения голосования, усилить антитеррористическую защищенность критически важных и потенциально опасных объектов. Отдельного внимания требуют вопросы, связанные с антитеррористической защищенностью образовательных организаций».



Участники заседания обсудили выполнение органами исполнительной власти и местного самоуправления решений Национального антитеррористического комитета и Антитеррористической комиссии РМ. Были заслушаны доклады министра образования Мордовии Елены Солдатовой, заместителя главы городского округа Саранск – директора Департамента по социальной политике Оксаны Шуляповой, главы Лямбирского района Юрия Голова, главы Ромодановского района Сергея Ведяшкина и первого заместителя главы Ичалковского района Александра Сусенкова.



На заседании были утверждены планы работы Антитеррористической комиссии Республики Мордовия и Оперативного штаба в Республике Мордовия на 2024 год.