Глава Мордовии встретился с представителями малого и среднего бизнеса

Итоги реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» подвели 21 декабря в Саранске на площадке Торгово-промышленной палаты. Во встрече с предпринимателями приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, вице-премьер Наталья Таркаева, и.о. министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Иван Горин, руководитель центра «Мой бизнес» РМ Елена Калачина.



«Год мы заканчиваем с хорошими результатами - количество субъектов малого и среднего предпринимательства у нас растет - их уже более 23 тысяч. Увеличивается и число самозанятых граждан - за год более чем в два раза», - подчеркнул Артём Здунов.



Глава Мордовии поблагодарил представителей бизнеса за поддержку СВО. «Без вас мы бы не справились. Низкий поклон всем от наших бойцов и их семей», - сказал руководитель республики.



Артём Здунов отметил важность встреч с представителями бизнеса - это позволяет держать руку на пульсе, получать обратную связь, эффективно решать проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, особенно начинающие.



На встрече дали слово молодым бизнесменам. Их проекты очень заинтересовали Главу республики. Артём Здунов дал поручение вице-премьеру Наталье Таркаевой помочь найти механизмы для их дальнейшей поддержки.



Михаил Британ рассказал о производстве мясных снэков. Свое дело у него начиналось в 2018 году с одного коптильного цеха и 10 сотрудников. Сейчас предприятие расширилось до 92 человек, продукция поставляется в 67 регионов страны. Предприниматель планирует и дальше развивать бизнес при помощи льготного кредитования.



Ирина Бурдинова рассказала о производстве БАДов и спортивного питания. Ее предприятие является резидентом ТОСЭР «Рузаевка», есть планы по реализации нового инвестиционного проекта, благодаря которому будут созданы новые рабочие места.



Дмитрий Ушаков рассказал о проекте по созданию вейк-парка - эти развлечения пользуются популярностью у молодежи, предприниматель хочет организовать такую зону в Саранске на одном из водоемов. Артём Здунов поручил главе городского округа Саранск Игорю Асабину оказать необходимую поддержку.



Анастасия Баймакова занимается производством одежды, у нее есть необходимость в расширении производственного помещения, есть кадровая проблема - не хватает швей. Министр промышленности, науки и новых технологий РМ Игорь Губайдуллин и министр образования Елена Солдатова сказали, что смогут помочь.



Екатерина Киселева обратилась за помощью в подготовке персонала для колл-центра, где могут работать женщины в декрете, студенты - и все, кому нужна подработка.



Глава Мордовии подчеркнул, что будет держать на контроле все представленные проекты. Всем предпринимателям будет оказана необходимая поддержка.