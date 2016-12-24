В связи с проведением продовольственной ярмарки в Саранске изменятся маршруты движения общественного транспорта

По информации городской Администрации, 23 декабря в связи с проведением продовольственной ярмарки изменятся маршруты движения общественного транспорта.

В центральной части города будет ограничено движение по ул. Ботевградской на отрезке от ул. Полежаева до ул. Васенко.



В связи с этим:

- автобусы по маршрутам № 8, №9 и №15 – вместо ул. Ботевградской будут следовать по ул. Титова и далее по действующим маршрутам

- автобусы по маршрутам № 7, 17, 31 - также будут следовать по ул. Титова и далее по действующим маршрутам

- атобусы по маршруту №27 – при движении с микрорайона Химмаш вместо ул. Васенко будут следовать по ул. Полежаева.



В Пролетарском районе движение будет ограничено по пр. 60 лет Октября на отрезке от ул. Веселовского до бульвара Веденяпиных.



В связи с этим:

- автобусы по маршрутам №6, №39 будут следовать по ул. Веселовского.



В Юго-Западной части города движение будет ограничено по ул. Ульянова на отрезке от ул. Энгельса до ул. М. Расковой.



В связи с этим:

- троллейбусы по маршрутам №7, №8, №13к, 15, а также автобусы по маршрутам №№14, 15, 28, 32, 40 будут следовать по пр. 50 лет Октября до ул. Энгельса и в обратном направлении по действующей схеме маршрутов

- автобусный маршрут №39 будет следовать по улицам Энгельса, Попова, М. Расковой, Ульянова и далее по действующей схеме маршрута.



В Октябрьском районе города движение будет ограничено по пр. 70 лет Октября на отрезке от ул. Косарева до ул. Севастопольская.



В связи с этим:

- автобусы по маршрутам №1, №27 вместо пр. 70 лет Октября будут следовать по ул. Волгоградской и далее по действующим маршрутам.

- автобусы по маршруту №44 вместо пр. 70 лет Октября будут следовать по ул. Гожувская с выходом на ул. Севастопольская и далее по действующему маршруту.