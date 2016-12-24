Гала-концерт фестиваля «Шумбрат, Мордовия!» покажут в прямой онлайн трансляции

Культура

23 декабря в 13.00 начнется прямая онлайн трансляция гала-концерта XXVII Республиканского фестиваля-конкурса «Шумбрат, Мордовия!».

На концерте свои лучшие номера представят творческие коллективы муниципальных районов республики и г.о. Саранск.

Присоединиться к прямой трансляции фестиваля можно здесь.

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