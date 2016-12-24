Глава Мордовии Артём Здунов и генеральный директор «РМ Рейл» Максим Тевс обсудили итоги работы компании

21 декабря состоялась рабочая встреча Главы Мордовии Артёма Здунова и генерального директора «РМ Рейл» Максима Тевса, который проинформировал руководителя региона об итогах деятельности компании в этом году и перспективах дальнейшего развития бизнеса.



В текущем году компания сосредоточилась на выпуске специализированного подвижного состава и разработке моделей под индивидуальные требования заказчиков. Значимым достижением стал вывод на рынок вагонной тележки собственной разработки с повышенной до 25 тонн нагрузкой и инновационных вагонов на ней.

Высокую оценку рынка получили новые разработки компании - вагон-термос для перевозки скоропортящихся грузов и контейнер-цистерна для перевозки сжиженного природного газа. Они подтвердили уверенное вхождение «РМ Рейл» в новые перспективные сегменты рынка, такие как криогенное и изотермическое оборудование.



До конца года предприятие планирует выпустить свыше 10 600 единиц. Объемы производства грузового подвижного состава сохраняются на уровне прошлого года. В текущем году компания значительно увеличила выпуск литья - до 12 000 вагонокомплектов крупного вагонного литья и свыше 19 000 тонн среднего и мелкого вагонного литья. Ведется активная работа по дополнительному расширению мощностей.



Компания завершает год с хорошими результатами, и в этом, по словам Максима Тевса, есть вклад каждого сотрудника. «Именно поэтому принято решение о выплате премии в размере от 14% до 20% ежемесячной средней заработной платы, которую получат 95% работников производственных предприятий – это более 6600 человек. Налоговые отчисления в бюджет республики за 2023 год выросли в три раза по сравнению с 2021 годом», - подчеркнул руководитель компании.



Артём Здунов отметил, что холдинг – надежный партнер республики: «Вы предоставляете рабочие места, обеспечиваете существенные налоговые отчисления и, самое главное, развиваетесь, наращиваете инвестиционную активность. Машиностроение – флагман нашей промышленности, а «РМ Рейл» позволяет республике сохранять лидерскую позицию среди российских вагоностроителей. Особое внимание компания традиционно направляет на исполнение социальных обязательств, привлечение новых сотрудников – это, безусловно, остается приоритетом нашей совместной работы».