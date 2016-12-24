Артём Здунов: «Будем продолжать заниматься возвращением людей в Мордовию»

20 декабря в Доме Республики состоялось заседание Координационного совета по демографической и миграционной политике при участии Совета директоров при Главе Мордовии.



Проблема миграционной убыли для республики стоит остро, на многих предприятиях отмечается дефицит рабочей силы. В решении демографических вопросов регион объединяет усилия с руководством предприятий. В Мордовии реализуются 32 крупных инвестпроекта, в их числе - 10 новых производств, запущенных в этом году. Об обеспечении их профессиональными кадрами и говорили на Совете.



«В этой ситуации министерство труда и занятости должно работать, как большая кадровая служба для любого предприятия, - подчеркнул Артём Здунов. - В республике 10 тысяч вакансий, из них 7 тысяч - по рабочим профессиям. В кадрах мы нуждаемся и в сельском хозяйстве, и в промышленности, в сезон - особенно. Мы продолжаем реализацию 32 инвестиционных проектов. Находим средства, привлекаем их из федеральных фондов».

В текущем году на треть расширена ТОСЭР «Рузаевка», где уже создано 1069 новых рабочих мест и в дальнейшем откроется почти тысяча вакансий. «В нашей особой экономической зоне будет свыше тысячи рабочих мест», - сказал Глава Мордовии.



В то же время высококлассных специалистов разного профиля приходится привлекать из других регионов, например, на фармацевтическое производство.



«Проблему дисбаланса на рынке труда, конечно, необходимо решать всем вместе, в том числе через целевое обучение, целевые программы привлечения кадров, - сказал Артём Здунов. - Я очень благодарен бизнесу - тем, кто вернулся в республику, для нас это принципиально важно».

Глава Мордовии отметил, что на недавней встрече с руководством министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики обсуждались вопросы участия региона в переселении граждан из этих территорий. - «Мы приняли решение, что будем помогать инфраструктурно, привлекать федеральные средства, частные инвестиции».

Будет продолжаться и работа по проектам, предполагающим трудоустройство бывших заключенных.



Артём Здунов отметил также важность работы по привлечению на предприятия республики выпускников вузов и учреждений СПО, в том числе из других регионов.



«Для нас важна разработка кадровой стратегии вместе с МГУ им. Н.П. Огарева, - сказал Глава Мордовии. - Следующий год Президентом России объявлен Годом семьи. Мы совместили его с Годом трудовых династий. Мне отрадно, что у нас в Мордовии их очень много. Мы должны это сберечь – это наше достояние».



Начальник управления по вопросам миграции МВД по РМ Борис Мандрус доложил на заседании совета о текущей ситуации с трудовыми мигрантами.



Министр социальной защиты, труда и занятости населения РМ Игорь Князьков проинформировал о состоянии на рынке труда и инструментах, которые направлены на улучшение показателей миграционной политики. За 10 месяцев этого года небольшой миграционный прирост отмечается в 13 районах республики.



Глава республики подчеркнул, что этот результат надо закреплять. «Будем продолжать заниматься возвращением людей в Мордовию, создавать для этого все условия», - сказал Артём Здунов.



На заседании состоялось переизбрание на новый срок председателя Совета директоров при Главе Республики Мордовия Геннадия Громова - управляющего директора АО «МордовАгроМаш».