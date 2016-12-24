В Саранске по решению мэра для уборки от снега временно ограничат движение транспорта на отдельных участках дорог

Об этом Глава городского округа Игорь Асабин сообщил в телеграм.

«В соцсетях поступает много сообщений по вопросу уборки снега и наледи с городских территорий.

Для того, чтобы качественно и быстро проводить необходимые работы на загруженных участках улично-дорожной сети, мной принято решение временно ограничивать движение и исключать стоянку транспортных средств на отдельных участках дорог городского округа.

Обращаю пристальное внимание автолюбителей и пешеходов:

Ограничение движения и исключение стоянки будет действовать:

- с 22:00 20 декабря до 08:00 21 декабря:

на ул. Терешковой на участке от ул. Ботевградской до ул. Большевистской

- с 08:00 21 декабря до 06:00 22 декабря:

на ул. Пролетарской (четная и нечетная стороны) на участке от ул. Советской до ул. Васенко

- с 08:00 22 декабря до 08:00 23 декабря:

на ул. С. Разина на участке от ул. Коммунистической до ул. Полежаева.

За исключением спецмашин.

На данных участках муниципальные предприятия Саранска проведут очистку дорожного полотна от снега, наледи, вывоз снежных масс.

Прошу жителей города с пониманием отнестись к временному ограничению движения и исключению стоянки».