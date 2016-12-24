Артём Здунов и муфтий Раиль Асаинов обсудили взаимодействие в сфере межконфессиональных отношений

Промышленный комплекс Мордовии работает надежно
Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров побывал на предприятиях республики
18 декабря Глава республики Артём Здунов провел рабочую встречу с председателем Духовного управления мусульман Мордовии Раилем Асаиновым. В ней также принял участие Руководитель Администрации Главы Республики Мордовии и Правительства Республики Мордовия Булат Хайрутдинов. Обсуждались итоги и планы работы муфтията Мордовии.
Было отмечено, что по итогам уходящего года были выполнены все задачи, стоявшие перед Духовным управлением мусульман.
Напомним, что в своем ежегодном Послании Глава республики особое внимание уделил важности поддержки института семьи и укреплению духовно-нравственных ценностей.
Раиль Асаинов рассказал, что региональным муфтиятом намечено много межнациональных и межконфессиональных проектов, в том числе совместно с Русской православной церковью. В частности, в рамках Сафаргалиевских чтений, которые пройдут в Саранске в мае предстоящего года, запланирована международная конференция. Она будет посвящена традиционным семейным ценностям.
Главе Мордовии была представлена концепция проведении в столице Мордовии двух крупных мероприятий: республиканского ифтара в Священный месяц Рамадан и международного футбольного турнира «Кубок Священного Рамадана».
Также речь шла о сотрудничестве Духовного управления мусульман с УФСИН по РМ.
Поделиться в соц. сетях:
Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров побывал на предприятиях республики
Артём Здунов на форуме «Событие» наградил самых ярких представителей молодого поколения республики и их наставников
30 ноября на выставке «Россия» прошел День нашей республики
Артём Здунов поздравил многодетных мам Мордовии
В Лямбирском районе Артём Здунов осмотрел капитально отремонтированные детский сад и школу
Мордовия вошла в число лидеров по итогам всероссийского марафона в поддержку донорского движения
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию РМ
Для оперативной работы по обращениям на прием были приглашены представители органов исполнительной власти и местного самоуправления