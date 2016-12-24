Студентка МГУ им Н.П.Огарева завоевала титул «Мисс студенчества Финно-Угрии–2023»

Благородная миссия
Мордовия вошла в число лидеров по итогам всероссийского марафона в поддержку донорского движения
В Ханты-Мансийске выбрали «Мисс студенчества Финно-Угрии–2023». За победу в конкурсе боролись 9 девушек из Югры, Ямала, Республик Коми, Удмуртии, Мордовии и Марий Эл. Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева представляла Полина Антонова.
За три конкурсных дня претендентки на титул продемонстрировали свои таланты и умение общаться с публикой. Участницы подготовили свои визитки, рассказали о культуре, обычаях и традициях своих народов, и вышли в финальным дефиле в этнических нарядах.
В итоге звание «Мисс студенчества Финно-Угрии–2023» завоевала представительница МГУ им Н.П.Огарева Полина Антонова. Девушка учится в Институте национальной культуры на хореографическом отделении, участвует в выступлениях студенческих коллективов современного танца и руководит культурно-массовым сектором Студсовета.
Поделиться в соц. сетях:
Мордовия вошла в число лидеров по итогам всероссийского марафона в поддержку донорского движения
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию РМ
Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров побывал на предприятиях республики
В Лямбирском районе Артём Здунов осмотрел капитально отремонтированные детский сад и школу
Артём Здунов поздравил многодетных мам Мордовии
Для оперативной работы по обращениям на прием были приглашены представители органов исполнительной власти и местного самоуправления
Артём Здунов на форуме «Событие» наградил самых ярких представителей молодого поколения республики и их наставников
30 ноября на выставке «Россия» прошел День нашей республики