Студентка МГУ им Н.П.Огарева завоевала титул «Мисс студенчества Финно-Угрии–2023»

В Ханты-Мансийске выбрали «Мисс студенчества Финно-Угрии–2023». За победу в конкурсе боролись 9 девушек из Югры, Ямала, Республик Коми, Удмуртии, Мордовии и Марий Эл. Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева представляла Полина Антонова.

За три конкурсных дня претендентки на титул продемонстрировали свои таланты и умение общаться с публикой. Участницы подготовили свои визитки, рассказали о культуре, обычаях и традициях своих народов, и вышли в финальным дефиле в этнических нарядах.

В итоге звание «Мисс студенчества Финно-Угрии–2023» завоевала представительница МГУ им Н.П.Огарева Полина Антонова. Девушка учится в Институте национальной культуры на хореографическом отделении, участвует в выступлениях студенческих коллективов современного танца и руководит культурно-массовым сектором Студсовета.