Артём Здунов на итоговом форуме «Событие»: «Я горжусь молодежью Мордовии!»

В Мордовии более 200 тысяч смелых, амбициозных, талантливых и энергичных молодых людей. 15 декабря на «Огарев Арене» собрались самые творческие представители молодежного сообщества, чтобы подвести итоги года в сфере молодежной политики. Это активисты общественных организаций республики, работающая молодежь, студенты и школьники. Итоговый молодежный форум «Событие» прошел благодаря победе во всероссийском конкурсе «Регион для молодых» нацпроекта «Образование».



Молодежь Мордовии приветствовал Глава республики Артём Здунов. Он поблагодарил молодых людей за их активную позицию.



«Я горжусь вами, друзья, горжусь молодежью Мордовии! Сейчас все дороги перед вами открыты – работает грантовая поддержка, можно собрать группу, открываются молодежные центры. Это все происходит при поддержке нашего Президента. Для нас важно оправдать это доверие! Поэтому вместе – учебой, ратным трудом, нашими результатами – мы, конечно, это докажем!» - сказал Артём Здунов.



Руководитель региона наградил самых ярких представителей молодежи Мордовии и их наставников, которые вносят вклад в развитие движения.

В номинации «Координаты событий» среди руководителей молодежных пространств и вузов победу одержал межфакультетский технопарк универсальных педагогических компетенций МГПУ им. М.Е. Евсевьева.

В номинации «Веду за собой» среди молодежных лидеров НКО лучшим признан председатель Молодежного правительства РМ Виктор Гущин.

В номинации «Всегда рядом» победителями стали саранский филиал ООО «Т2 Мобайл» и Ростелеком в РМ.

В номинации «Создаю события» победил фестиваль выходного дня «Эрьзя Фест».

В номинации «Создаю систему» - заместитель главы Саранска-директор Департамента по соцполитике Оксана Шуляпова.

В номинации «Мотивирую опытом» лидерами среди тех, кто ведет управление в сфере молодежной политики, стали замдиректора мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 годов Ирина Дуденкова и начальник отдела по воспитательной работе Средне-Волжского института филиала Всероссийского государственного университета юстиции Майя Журавлева.



От всех участников специальной военной операции неравнодушных молодых людей поблагодарил ветеран СВО Алексей Владимиров: «Спасибо всем, кто помогал и помогает бойцам на передовой своим теплым словом, маскировочными сетями, молитвой. Все это очень нужно! Я видел, как над письмами, приходящими из родной Мордовии, роняли слезу суровые мужики».

Он вручил награды победителям и призерам республиканских конкурсов «Вектор Добра» и «Отряд Добра».



Ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко отметил, что студенты вуза не остаются в стороне от общероссийской повестки. Они участвуют в СВО, у 117 студентов там находятся родители и мужья, в вузе учатся члены семей участников СВО. Ректор наградил финалистов регионального конкурса «Студент года». «Мы гордимся нашими студентами!» - подчеркнул он.



Председатель Госкомитета по делам молодежи Мордовии Анастасия Гришнева вручила награды Федерального агентства по делам молодежи.



На «Огарев Арене» работали интерактивные площадки, молодые люди могли посоревноваться в спортивных состязаниях, сыграть в настольные и компьютерные игры, найти новых друзей. В этот день у молодежи Мордовии появилась своя песня – участники форума «Событие» услышали ее первыми.