В Саранске начали работу елочные базары с деревьями даже из Бельгии и Шотландии

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По информации городской Администрации, всего для нестационарной торговли деревьями хвойных пород в Саранске обустроят 40 торговых точек по 10 адресам.

- ул. Косарева, 50 (на территории, прилегающей к ТК «Заречный»)
- ул. Ботевградская, 80 (места рядом с ТЦ «Ботевград»)
- ул. Миронова,1а (в районе ТК «Данко»)
- ул. Кирова, 71а
- пр. 50 лет Октября между домами № 1 и № 3 (в районе магазина «Магнит»)
- ул. Энгельса, 11а
- ул. Кирова (в районе магазина «Маяк»)
- ул. Ульянова - ул. Комарова (в районе ТК «Юго-Западный»)
- ул. Веселовского,62а (на площадке ярмарки выходного дня)
- ул. Сущинского, 9б (в районе торгового ряда).

В продаже будут представлены елки и сосны из Мордовии, Пензенской области, Пермского края, а также из-за рубежа - Дании, Бельгии, Шотландии.

Режим работы елочных базаров - ежедневно с 9:00 до 19:00. Стоимость 1 погонного метра составляет: сосна – от 400 рублей, ель – от 600 рублей.

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