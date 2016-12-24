В Саранске начали работу елочные базары с деревьями даже из Бельгии и Шотландии

По информации городской Администрации, всего для нестационарной торговли деревьями хвойных пород в Саранске обустроят 40 торговых точек по 10 адресам.



- ул. Косарева, 50 (на территории, прилегающей к ТК «Заречный»)

- ул. Ботевградская, 80 (места рядом с ТЦ «Ботевград»)

- ул. Миронова,1а (в районе ТК «Данко»)

- ул. Кирова, 71а

- пр. 50 лет Октября между домами № 1 и № 3 (в районе магазина «Магнит»)

- ул. Энгельса, 11а

- ул. Кирова (в районе магазина «Маяк»)

- ул. Ульянова - ул. Комарова (в районе ТК «Юго-Западный»)

- ул. Веселовского,62а (на площадке ярмарки выходного дня)

- ул. Сущинского, 9б (в районе торгового ряда).



В продаже будут представлены елки и сосны из Мордовии, Пензенской области, Пермского края, а также из-за рубежа - Дании, Бельгии, Шотландии.



Режим работы елочных базаров - ежедневно с 9:00 до 19:00. Стоимость 1 погонного метра составляет: сосна – от 400 рублей, ель – от 600 рублей.



