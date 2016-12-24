Глава Мордовии поздравил коллектив краеведческого музея с юбилеем

105 лет со дня своего основания отметил Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей имени И.Д. Воронина. Старейший музей Мордовии сегодня не просто учреждение культуры, но и современное общественное пространство. Оно располагает к знакомству с мордовским краем, его историей, культурой и традициями народов. Музей имеет богатейшие коллекции – в фондах около 300 тысяч экспонатов. Ежегодно музей посещают около 100 тысяч человек.



12 декабря коллектив поздравил Глава Мордовии Артём Здунов.



«Отношусь к музею с любовью и большим уважением. В ваших стенах хранится огромный пласт истории родного края и его жителей. Вы делаете самое главное – позволяете нам, нашим детям, многим поколениям любить родной край. Знать о наших героях, наших земляках, а значит, знать самих себя», - сказал руководитель региона и пожелал музею процветания.

Артём Здунов отметил важность работы, проводимой по внедрению интерактивности и мультимедийности – это позволяет заинтересовать молодые умы и сердца. Он вручил музею памятный подарок.

Заведующей филиалом «Ардатовский краеведческий музей» Зинаиде Киушкиной присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Мордовия».



Музейных работников поздравил митрополит Саранский и Мордовский Зиновий. Он подчеркнул: коллектив бережно сохранил много святынь, артефакты, которые позволят будущим поколениям воспринять ценностный и духовный строй, которым богата Россия.



Заместитель Председателя Госсобрания Мордовии Наталья Долматова отметила: «Сегодня – День Конституции РФ. Музей хранит, в том числе, все пять изданий Конституции великой России. Вы откликаетесь на все вызовы времени, при этом проводите большую и такую важную патриотическую работу. Делаете это по зову сердца».



Музей тесно сотрудничает с Пензенской областью. Это вылилось в новый межрегиональный проект «Фестиваль музейных практик». От имени губернатора Пензенской области Олега Мельниченко коллектив музея поздравил советник губернатора, председатель Союза краеведов России Владимир Первушкин.



Директор музея Дмитрий Фролов поблагодарил руководство республики и всех гостей за интерес к работе учреждения. «Огромная дата, большая история! Горжусь своим коллективом – это семья настоящих профессионалов!»



В рамках юбилейной даты также состоялось посвящение в экскурсоводы-волонтеры активных помощников музея. Эта новая традиция станет непрерывной.



По завершении торжественной части руководитель музея провел для гостей экскурсию по двум новым экспозициям: «105 шедевров Мордовского краеведческого музея» и «Иоанно-Богословский храм: к 330-летию старейшего здания региона».



Артём Здунов поделился впечатлениями от увиденного: «Собраны уникальные экспонаты, самое главное – здесь есть философия того, как развивался Саранск, Мордовия, в каких бы они ни были границах, какое бы ни было время. Наша задача – донести все это до потомков».