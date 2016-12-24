В Саранске за уборкой территорий от снега проследят главы районов

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В Лямбирском районе Артём Здунов осмотрел капитально отремонтированные детский сад и школу
Как сообщает Администрация города, в связи с непогодой коммунальные службы в столице Мордовии продолжают работать в усиленном режиме.
12 декабря в уборке города от снега задействовано дополнительное количество техники (109 единиц) и 1122 рабочих.
Перед управляющими организациями поставлена задача оперативно провести уборку дворовых территорий, парковок, тротуаров, входных групп. При этом, главы районов будут осуществлять контроль за соблюдением управляющими компаниями и предприятиями торговли обязанностей по содержанию территорий в надлежащем состоянии.
По вопросам, связанным с уборкой городских территорий, можно обращаться в ЕДДС по многоканальному телефону - 24-07-07.
По уборке снега на придомовых территориях следует звонить в свою управляющую организацию или по телефону 071 (24-24-71).
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