В Саранске за уборкой территорий от снега проследят главы районов

Как сообщает Администрация города, в связи с непогодой коммунальные службы в столице Мордовии продолжают работать в усиленном режиме.



12 декабря в уборке города от снега задействовано дополнительное количество техники (109 единиц) и 1122 рабочих.



Перед управляющими организациями поставлена задача оперативно провести уборку дворовых территорий, парковок, тротуаров, входных групп. При этом, главы районов будут осуществлять контроль за соблюдением управляющими компаниями и предприятиями торговли обязанностей по содержанию территорий в надлежащем состоянии.



По вопросам, связанным с уборкой городских территорий, можно обращаться в ЕДДС по многоканальному телефону - 24-07-07.



По уборке снега на придомовых территориях следует звонить в свою управляющую организацию или по телефону 071 (24-24-71).