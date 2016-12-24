В Саранске на конкурсе «Иненармунь» выбрали мордовскую красавицу

10 декабря в Мордовском национальном драматическом театре прошел первый Межрегиональный конкурс красоты и таланта «Иненармунь». В финале конкурса за победу боролись 13 девушек - из Мордовии, Москвы и Московской области, а также из Пензы. Все они представляют один из мордовских народов и говорят на родном языке.

Девушки на шоу представили свои визитки, продемонстрировали творческие номера и вышли в дефиле в традиционных и стилизованных национальных костюмах.



По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, Гран-при конкурса получила артистка Мордовского национального драматического театра Кристина Масенина.

Далее места были распределены таким образом:

1 место – Мария Сараева

2 место – Алена Маскаева

3 место – Светлана Навратова.