В Саранске за неделю на полигон вывезли 1145 кубометров снега

Артём Здунов провел прием граждан
Для оперативной работы по обращениям на прием были приглашены представители органов исполнительной власти и местного самоуправления
Саранские власти сообщают о продолжающейся уборке города от снега, в которой 11 декабря задействовано 112 единиц техники и свыше 1 тысячи рабочих.
Как отмечается, в ходе антигололедной обработки в столице Мордовии за сутки уже израсходовано 340 тонн пескосоляной смеси, а на полигон за прошедшую неделю вывезено 1145 кубометров снежных масс.
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Для оперативной работы по обращениям на прием были приглашены представители органов исполнительной власти и местного самоуправления
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