В Саранске за неделю на полигон вывезли 1145 кубометров снега

Саранские власти сообщают о продолжающейся уборке города от снега, в которой 11 декабря задействовано 112 единиц техники и свыше 1 тысячи рабочих.



Как отмечается, в ходе антигололедной обработки в столице Мордовии за сутки уже израсходовано 340 тонн пескосоляной смеси, а на полигон за прошедшую неделю вывезено 1145 кубометров снежных масс.





