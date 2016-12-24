В Саранске за неделю на полигон вывезли 1145 кубометров снега

Наш город

Саранские власти сообщают о продолжающейся уборке города от снега, в которой 11 декабря задействовано 112 единиц техники и свыше 1 тысячи рабочих.

Как отмечается, в ходе антигололедной обработки в столице Мордовии за сутки уже израсходовано 340 тонн пескосоляной смеси, а на полигон за прошедшую неделю вывезено 1145 кубометров снежных масс.


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