Мордовский краеведческий музей им. И.Д. Воронина теперь оснащен тремя сенсорными киосками

Новая электронная техника поступила в музей благодаря национальному проекту «Культура».



Всю подробную информацию посетители могут получить в киоске, где размещены актуальные афиши музейных событий и мероприятий. Также гостям предлагается попробовать собрать на экране национальный народный костюм. Игра позволяет составить традиционный русский, эрзянский и мокшанский костюмы, а также прослушать информацию о каждом предмете одежды.

Как утверждается, в основу каждого виртуального костюма легли реальные элементы одежды, хранящиеся в фондах музея.



