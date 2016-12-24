Мордовский краеведческий музей им. И.Д. Воронина теперь оснащен тремя сенсорными киосками

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Новая электронная техника поступила в музей благодаря национальному проекту «Культура».
Всю подробную информацию посетители могут получить в киоске, где размещены актуальные афиши музейных событий и мероприятий. Также гостям предлагается попробовать собрать на экране национальный народный костюм. Игра позволяет составить традиционный русский, эрзянский и мокшанский костюмы, а также прослушать информацию о каждом предмете одежды.
Как утверждается, в основу каждого виртуального костюма легли реальные элементы одежды, хранящиеся в фондах музея.
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