Артём Здунов провел рабочее совещание по развитию сотрудничества с Беларусью и Китаем

В Доме Республики 8 декабря состоялось обсуждение развития сотрудничества Мордовии с Республикой Беларусь и Китайском народной республикой по итогам прошедших бизнес-миссий. Рабочее совещание с вице-премьерами и курирующими министрами провел Глава Мордовии Артём Здунов.

Министр промышленности, науки и новых технологий Мордовии Игорь Губайдуллин доложил, что ряд промышленных предприятий, таких как «Лато», «Электровыпрямитель», «Ардатовский светотехнический завод», «Верстакофф», «Оримэкс» и другие, наращивают поставки в Беларусь своей продукции.

Приоритетными для роста экспорта являются светотехническое, кабельное и строительное направления. Налажено взаимодействие с резидентом минского технопарка по инновационным проектам центра нанотехнологий. На ближайшее время запланированы посещения предприятиями Беларуси промышленных площадок Мордовии.

По словам Министра сельского хозяйства и продовольствия РМ Антона Илюшкина в аграрной сфере основные направления взаимодействия – импорт семян и экспорт зерна. Кроме того, планируется создание на территории республики гарантийного склада запасных частей для сельскохозяйственной техники белорусского производства.

Артём Здунов подчеркнул: должен быть конкретный план не только по совместным мероприятиям, но и по совершенным и запланированным продажам.

Активизировано и сотрудничество МГУ им. Н.П. Огарева с белорусскими коллегами – по микробиологии, биотехнологии, а также совместным образовательным программам по фотонике и ветеринарии.

В рамках сотрудничества с Китаем на предстоящий год запланировано проведение двух бизнес-миссий, одна из которых пройдет в Пекине, а также сельскохозяйственных выставок.