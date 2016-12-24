Юные «спецназовцы» УФСИН по РМ отличились на чемпионате и первенстве Мордовии по боксу

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Воспитанники клуба «Юный спецназовец», действующего при отделе специального назначения УФСИН по РМ, завоевали несколько медалей прошедшего первенства и чемпионата Мордовии по боксу - в том числе, и высшего достоинства.
По информации пенитенциарного ведомства, трое ребят из Яваса (место дислокации УФСИН по РМ) - Всеволод Кузнецов, Максим Исаев и Вадим Фузеев завоевали золотые медали первенства.
В шаге от победы, на второй ступени пьедестала, остановились Павел Поздняков (удостоен отдельного приза Федерации бокса Мордовии) и Иван Павлушкин. Максим Карасев и Евгений Мурзаев взяли бронзу.
Всего в соревнованиях приняли участие более 130 спортсменов из Мордовии и Нижегородской области. По итогам соревнований будет сформирована сборная команда по боксу во всех возрастных категориях, куда войдут победители первенства и чемпионата.
Как отмечается, тренером спортсменов является начальник отдела специального назначения УФСИН по РМ «Гепард» Игорь Давыдов.
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