В Музее Эрьзи наградили 100-тысячного посетителя

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Республиканский музей имени Степана Эрьзи является культурной визитной карточкой Мордовии. Ежегодно любоваться прекрасным сюда приходят десятки тысяч ценителей искусства. 7 декабря здесь состоялось знаковое событие — музей встретил 100-тысячного посетителя.
Счастливым гостем стала Дана Лосева из Саранска. Девушка является активисткой Движения первых. Много раз она посещала музей, в этот раз пришла на выставку произведений Архипа Куинджи из собрания Государственного Русского музея.
100-тысячного посетителя поздравили заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Марина Жулина, директор МРМИИ им. С.Д. Эрьзи Людмила Нарбекова и посол гостеприимства РМ Дарья Хрулькова.
Подарком девушке стал памятный альбом об искусстве художника Ивана Макарова, сертификат на бесплатное посещение музея, сувенирная продукция от Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ. А от партнеров - сертификат на бесплатное проживание в отеле Mercure Saransk.
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