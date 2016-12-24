Мордовия вошла в число лидеров по итогам всероссийского марафона в поддержку донорского движения

7 декабря Глава Мордовии Артём Здунов в Координационном центре Правительства РФ принял участие в совещании под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой, посвященном развитию службы крови и подведению итогов всероссийского марафона в поддержку донорского движения «#ДавайВступай!».

В формате телемоста в нем также приняли участие руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова, руководители регионов, почетные доноры и добровольцы из разных субъектов страны.

Татьяна Голикова в своем приветственном слове подчеркнула важность развития Службы крови и единого федерального регистра доноров костного мозга.

Было отмечено, что за последние полтора десятилетия Служба крови кардинально преобразилась. Модернизация была запущена в 2008 году по инициативе Президента России и охватила все регионы страны. Благодаря этому доля доноров, которые сдают кровь безвозмездно, возросла до 99%, а потребности страны в компонентах крови для медицинского обеспечения полностью удовлетворены.

«Благодарю всех коллег и доноров за это значимое достижение! Донорство – это важная и благородная миссия. Самое главное, что веление ваших сердец приводит к спасению человеческих жизней», - сказала вице-премьер.

О развитии Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, а также перспективах развития сферы рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.

Она подчеркнула, что в последние годы происходит поступательное развитие Службы крови. По результатам 11 месяцев этого года количество донаций достигло беспрецедентных результатов –2,9 миллиона, заготовлено 2,5 миллиона литров крови. Ведется работа по заготовке производственной плазмы крови, наращивается число доноров в федеральном регистре доноров костного мозга.

Далее были подведены итоги всероссийского марафона в поддержку донорского движения «#ДавайВступай!», который стартовал в сентябре и длился 71 день. К нему присоединились все регионы страны. За это время проведено около 600 акций, привлечено более 323 тысяч новых доноров, из которых 30 тысяч включены в федеральный регистр доноров костного мозга, собрано более 130 тысяч литров крови. В число регионов, показавших высокие результаты, вошла Мордовия. Донорская акция на республиканской станции переливания крови проходила и в момент телемоста.

Глава республики Артём Здунов в своем приветственном слове подчеркнул важность донорского движения и того, что Мордовия находится в общероссийской повестке и выполняет решение Президента страны.

«Я безмерно горжусь своими земляками! Только в марафоне приняли участие свыше 8 тысяч жителей республики, мы пополнили федеральный регистр почти на тысячу человек. Мордовия традиционно находится в числе лидеров по удельному весу числа доноров, - подчеркнул Артём Здунов. – По поручению Президента мы ведем активную работу по отечественному производству препаратов крови – это важная задача, привлекли к ней крупный бизнес. Ведем модернизацию Службы крови, цифровизацию этой отрасли. В Мордовии проживает свыше ста национальностей – это большое генетическое богатство и разнообразие. Мы продолжим и дальше работать по всем направлениям в этой сфере – заготовке производственной и клинической плазмы. Спасибо большое за поддержку нашей работы всему социальному блоку Правительства России».