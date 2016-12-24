Жители Ардатовского района на приеме у заместителя прокурора Мордовии просили о благоустройстве территорий и строительстве дороги

«Я пришел к вам с большим поклоном!»
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Заместитель прокурора республики Владимир Ерофеев совместно с заместителем главы Ардатовского района Натальей Ереминой провел личный прием граждан.
Как отмечается, на прием обратились 5 человек по вопросам строительства дороги по улице Маяковского и благоустройству старого парка по переулку Горького в Ардатове. Также прозвучали обращения о строительстве детской площадки в детском саду «Солнышко» села Турдаково, необходимости благоустройства территории возле памятника в селе Куракино, обеспечения лекарственными препаратами.
По поступившим обращениям даны поручения об организации прокурорских проверок.
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Артём Здунов поздравил многодетных мам Мордовии
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