Жители Ардатовского района на приеме у заместителя прокурора Мордовии просили о благоустройстве территорий и строительстве дороги

Заместитель прокурора республики Владимир Ерофеев совместно с заместителем главы Ардатовского района Натальей Ереминой провел личный прием граждан.

Как отмечается, на прием обратились 5 человек по вопросам строительства дороги по улице Маяковского и благоустройству старого парка по переулку Горького в Ардатове. Также прозвучали обращения о строительстве детской площадки в детском саду «Солнышко» села Турдаково, необходимости благоустройства территории возле памятника в селе Куракино, обеспечения лекарственными препаратами.

По поступившим обращениям даны поручения об организации прокурорских проверок.